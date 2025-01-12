Avcılar'da Feci Kaza! 1 Polis Hayatını Kaybetti, Biri Ağır Yaralı

Avcılar E-5 Yanyol'da motosikletli iki polis memuru bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada bir polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

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Avcılar'da Feci Kaza! 1 Polis Hayatını Kaybetti, Biri Ağır Yaralı

İstanbul Avcılar E-5 Yanyol mevkii Beylikdüzü istikametinde bir kaza meydana geldi. Motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı.

Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göral, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Avcılar'da Feci Kaza! 1 Polis Hayatını Kaybetti, Biri Ağır Yaralı - Resim : 1

Biçici’nin cenazesi morga götürülürken kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: İHA

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