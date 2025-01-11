İşte Edip Akbayram'ın Son Durumu: Kızı Açıkladı

Evinde geçirdiği kaza sonrası yaşadığı iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve dün ameliyata alınan usta sanatçı Edip Akbayram’ın ailesi, Akbayram’ın son durumuna dair ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, en kısa zamanda iyi haberler vermeyi umdukları ifade edildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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İşte Edip Akbayram'ın Son Durumu: Kızı Açıkladı

İstanbul’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram’ın sağlık durumu hakkında son açıklama ailesinden geldi.

İşte Edip Akbayram'ın Son Durumu: Kızı Açıkladı - Resim : 1

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eşi Ayten, Kızı Türkü ve oğlu Ozan imzasıyla yayınlanan açıklamada usta ismin son durumuna dair gelişmeler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, Edip Akbayram’ın sağlık durumuna gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teşekkür edildi.

Bu süreçte kendilerini arayan ve iyi dileklerini ileten bir çok kişiye dönüş yapamadıklarını belirten Akbayram’ın aile üyeleri herkesin kalbinin onlarla birlikte olduğunu ifade ederek, en kısa zamanda iyi haberler vermeyi dilediklerini belirtti.

İşte Edip Akbayram'ın Son Durumu: Kızı Açıkladı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı.

Daha sonra hastaneden taburcu olan Akbayram, önceki sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Önceki gün edildiği açıklanan Akbayram, dün iç kanama nedeniyle ameliyat oldu. Akbayram, geçirdiği yaklaşık 1 saatlik operasyon sonrası yeniden yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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