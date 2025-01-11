Malatya'da Zincirleme Kaza

Malatya'da alt geçitte 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralının olmadığı trafik kazasında oluşurken polis inceleme başlattı.

Malatya'da Zincirleme Kaza

Malatya- Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki alt geçitte meydana gelen trafik kazasında aynı yöne seyreden 44 BR 095 plakalı Lada marka otomobil, 46 KH 077 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ve 44 AEL 918 plakalı Honda marka otomobil ile 23 BR 207 plakalı Toyoto marka pikap çarpıştı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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