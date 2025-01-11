Günün Kahramanı: Otobüs Şoförünün Dikkati ve Hızı Hayat Kurtardı

Kayseri'de Talas seferini gerçekleştirdiği esnada Fakülte Kavşağı'nda önünde duran bir araçtan inen vatandaşın çırpındığını fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otobüs şoförü İzzet Şanlı, hemen otobüsten inerek durumu kontrol etti.

Kadının boğazına yiyecek kaçtığını öğrenen Şanlı, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası yaparak kadının nefes almasını sağlayarak hayata döndürdü. Olayın ardından açıklamalarda bulunan şoför İzzet Şanlı, Heimlich manevrasının bilinmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca Şanlı, bu tür becerilerin kurum içi eğitimlerde kazandırılmasının önemini vurguladı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’nin personel eğitimlerine verdiği önemin bu tür olaylarda karşılık bulduğunu belirterek, vatandaşların can güvenliğine verdikleri önemin altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay daha yaşanmış, Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan bir vale görevlisi yine Heimlich manevrası ile bir vatandaşın hayatını kurtarmıştı. Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan personellerin bu tür bilinçli ve duyarlı yaklaşımları, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.

Kaynak: İHA