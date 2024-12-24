Döner Yerken Ölüyordu: Dönerci Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir dönerci restoranında yemek yerken boğazına yemek parçası kaçan bir müşteri, restoran sahibinin oğlu Süleyman Bakar tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile hayata döndü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Bodrum'un Cevat Şakir Caddesi üzerindeki Balıkçılar Çarşısı girişinde yer alan Kayıkçı Döner'de yaşanan olayda restoranda yemek yerken boğazına yemek parçası kaçan müşteri, restoran sahibinin oğlu Süleyman Bakar'ın müdahalesiyle hayata döndü.

Olay sırasında çevredekilerin de yardımıyla yere düşen müşteriye hızla müdahale eden Süleyman Bakar, büyük bir soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uyguladı. Doğru ve zamanında yapılan müdahale sayesinde yaşlı adam hayata tutundu.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın boğazına kaçan yemek parçasının ardından yere eğildiği ve uygulanan Heimlich manevrası yer aldı.

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Kaynak: İHA

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