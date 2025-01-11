Fenomen '1 Milyon Mehmet' Hayatını Kaybetti

'1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, kalp krizi geçirdi. Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi. Bucak'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

1 MİLYON MEHMET KİMDİR?

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı ’YouTube’ hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

Kaynak: İHA