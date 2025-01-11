Fenomen '1 Milyon Mehmet' Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada '1 milyon Mehmet' olarak bilinen fenomenden acı haber geldi. Mersin'de yaşayan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Fenomen '1 Milyon Mehmet' Hayatını Kaybetti

'1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, kalp krizi geçirdi. Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Fenomen '1 Milyon Mehmet' Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi. Bucak'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Fenomen '1 Milyon Mehmet' Hayatını Kaybetti - Resim : 2

1 MİLYON MEHMET KİMDİR?

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı ’YouTube’ hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

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Kaynak: İHA

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