İsrail'den Dört Bir Koldan Bombardıman! Sağlık Görevlilerini Katletti

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail, dün sabah da bölgeye insani yardım girişi ulaştırmaya çalışan Madlee gemisini basıp 12 aktivisti kaçırarak tüm dünyayı dehşete düşürdü. Filistinlilere yönelik her türlü engellemeyi sürdüren ordusunun, saldırılarına da devam ediyor.

İsrail güçleri, Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yürüten sağlık çalışanlarını bombaladı. Bombardıman sonucunda sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar ve Bera Faris Afane hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 3 sağlık görevlisinin yanı sıra gazeteci Mümin Ebu el-Avf'ın da yaşamını yitirdiği bildirildi

MEDYA ÇALIŞANLARINA SİSTEMATİK SALDIRILAR

İsrail'in, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik hedef alma, öldürme ve suikast uygulamalarının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler ile medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

'ETKİLİ BİR BASKI UYGULAYIN'

İşlenen bu "iğrenç ve vahşi" suçlardan, İsrail ve ABD yönetimi ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin sorumlu tutulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumdan, uluslararası örgütlerden ve dünyanın bütün ülkelerinde gazetecilik ve medya faaliyeti yürüten kuruluşlardan İsrail'in suçlarını kınamaları, onu caydırmaya ve devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılayarak İsrailli suçluları adalete teslim etmelerinin talep ediyoruz. Ayrıca, soykırım suçunun durdurulması, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması ve onlara yönelik öldürme ve suikast suçunun durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulamaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA