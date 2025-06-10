Trump'tan Los Angeles Protestoları İçin Sert Mesaj: 'Gerekirse Daha Fazla Asker Göndeririz'

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilere ilişkin sert mesajlar verdi.

Trump, Los Angeles'ta yaşanan protestolara ilişkin, California Valisi Gavin Newsom'u doğrudan hedef alarak, "Hiçbir şey yapmaya cesaret edemediler, biz Ulusal Muhafızları gönderdik" ifadelerini kullandı. Trump, Newsom'u "eyaletin kontrolünü kaybetmekle" suçlayarak, Newsom'un federal otoriteye karşı açmayı planladığı dava tehdidini ise "komik ve siyasi" olarak nitelendirdi.

'GEREKİRSE DAHA FAZLA ASKER GÖNDERİRİZ'

Bir gazetecinin Newsom'un hangi suçları işlediğine dair sorusuna Trump, "Bence öncelikli suçu vali adayı olmak, çünkü çok kötü bir iş çıkardı" dedi. Bir iç savaş istemediğini ifade eden Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz" ifadelerini kullandı.

Deniz piyadelerinin California'ya konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağını dair bir soruya Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Sanırım her şey kontrolümüz altında" dedi. ABD basını, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia etmişti.

Kaynak: İHA