500T Efsanesi Sona Erdi! Resmen Değişti
İstanbul’da uzun yıllardır hizmet veren ve kentteki en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T hattının güzergahı değiştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla 500T otobüsü artık Tuzla Şifa Mahallesi ile 4. Levent Metro istasyonu arasında çalışacak.
Kaynak: AA
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan’da bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ arasında çalışan 500T hattının yönetimsel ve operasyonel zorlukları gündeme getirildi. Hat uzunluğu, trafik yoğunluğu ve yoğun saatlerde seferlerin aksaması gibi gerekçelerle güzergahın yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.
500L HATTI DESTEKLENİYOR
500T hattının yeni güzergahı Tuzla Şifa Mahallesi’nden başlayarak 4. Levent Metro durağında sonlanacak. Bu değişiklikle birlikte hattın daha verimli işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, 500T’nin Cevizlibağ’a ulaşmaması nedeniyle bu hatta yolculuk yapmak isteyenler için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının araç kapasitesi artırılacak.
UKOME kararında ayrıca, 500T hattı 2 tam bilet tarifesiyle çalıştığı için 500L’ye yapılan aktarmalarda 1 tam bilet uygulanması, 500T’ye yapılan aktarmaların ise ücretsiz olması önerildi.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
UKOME üyelerinin oylamasıyla 500T hattının yeni güzergahı oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen 500T, artık Cevizlibağ’a değil, 4. Levent Metro’ya kadar sefer düzenleyecek.