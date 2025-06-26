500T Efsanesi Sona Erdi! Resmen Değişti

500L HATTI DESTEKLENİYOR

500T hattının yeni güzergahı Tuzla Şifa Mahallesi’nden başlayarak 4. Levent Metro durağında sonlanacak. Bu değişiklikle birlikte hattın daha verimli işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, 500T’nin Cevizlibağ’a ulaşmaması nedeniyle bu hatta yolculuk yapmak isteyenler için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının araç kapasitesi artırılacak.