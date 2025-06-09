Madleen Gemisindeki Aktivistlere Ne Olacak? İsrail Basınından 'Hücre' İddiası

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İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisindeki aktivistler, sınır dışı edilmeden önce Ramla kentindeki Givon Cezaevi’ne gönderilecek.

DÜNYA İLE İRTİBATLARINI KESECEKLER

Al Jazeera’nın aktardığına göre, aktivistler Aşdod Limanı'na ulaştıktan sonra kamuoyunun dikkatinden uzak tutulmaları amacıyla ccamları karartılmış araçlarla cezaevine götürülecek. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, cezaevi yönetimine aktivistlerin her biri için ayrı hücre hazırlanması talimatı verdiği belirtildi. Ben-Gvir ayrıca, aktivistlerin gözaltı sırasında Filistin yanlısı semboller taşımasının engellenmesi ve kaldıkları hücrelerde televizyon, radyo gibi elektronik cihazlara erişimlerinin kısıtlanması talimatını verdi.

İnsan hakları avukatı Sara Bashi ise aktivistlere cezaevi üniforması giydirileceği haberlerine ilişkin açıklamasında, "Bu, İsrail hükümeti için çok sıra dışı bir hareket olur. Bu insanlar mahkûm değil gözaltındalar. Geçmişte İsrail'e giren ve girmesine izin verilmeyen kişiler kendi giysileriyle sınır dışı edilmişti. Burada niyetin ne olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.​​​​​​​

Kaynak: Haber Merkezi