Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası

Savaşın başından bu yana ilk kez İstanbul'da kurulan barış masasında alınan takas kararının ardından Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile yeni esir takasının başladığını duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul müzakereleri kapsamında Rusya ile anlaştıkları yeni esir takasının ilk aşamasının bugün gerçekleştiğini belirtti.

Zelenskiy, "Bugün, önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek olan bir esir takası başladı. Şu anda geri getirdiğimiz kişiler arasında ağır yaralı da olmak üzere yaralılar ve 25 yaşın altındakiler var. Süreç oldukça karmaşık, birçok hassas detay içeriyor ve müzakereler neredeyse her gün devam ediyor. İstanbul’daki müzakerelerde varılan insani anlaşmaların tam anlamıyla uygulanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'HERKESİ EVE GETİRMELİYİZ'

Zelenskiy, her bir kişiyi geri getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayarak, “Bu hedef doğrultusunda her düzeyde çalışıyoruz. Esarette kalan herkesi eve getirmeliyiz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası - Resim : 2

Ukrayna ve Rusya arasında 2022'den bu yana en büyük esir takası 17 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Takas kararı, savaşın başından bu yana ilk defa mayıs ayının başında İstanbul'da gerçekleşen müzakerede alınmıştı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Volodimir Zelenskiy
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