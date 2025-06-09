Katliama Devam Eden İsrail'den Gazzelilere Sürgün Emri

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde katliama devam eden İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı.

Katliama Devam Eden İsrail'den Gazzelilere Sürgün Emri
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı. Adraee, sürgün emrinin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun bölgede şiddetli çatışmalar içine girdiğini aktaran Adraee, Filistinlilerden "güvenlik amacıyla" söz konusu bölgeleri boşaltılmalarını ve Gazze kentinin güvenli bölgelerine doğru gitmelerini istedi. Bölgenin "tehlikeli bir çatışma" bölgesi olduğunu belirten Adraee, Filistinlilerin geri dönmemesi için bölgeye dönüşün tehlikeli olabileceğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. gününde sürgün ve tahliye emirleri yayınlamıştı.

Kaynak: AA

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