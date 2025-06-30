Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Kararı: İki Hükümlünün Cezası Kaldırıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında iki mahkum için bireysel af yetkisini kullandı. 30 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halleri nedeniyle iki hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı. Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi.

Affedilen isimlerden biri 1944 doğumlu Kerim Boran oldu. Silahlı terör örgütüne üye olma dahil birçok suçtan cezası bulunan 81 yaşındaki Boran, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nun "sürekli hastalık ve kocama hali" raporuna dayanarak affedildi.

Aynı kurulun hazırladığı rapor doğrultusunda affedilen bir diğer isim ise 1971 doğumlu Naci Kılınç oldu. “Suç örgütü kurmak” ve “silahla tehdit” gibi suçlardan cezası bulunan Kılınç, sakatlık hali kapsamında Cumhurbaşkanı affından yararlandı.

Kaynak: Haber Merkezi