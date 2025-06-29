Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Ege Denizi'nde Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 21.19'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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