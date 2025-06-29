Ege Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 21.19'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 29, 2025
EGE DENIZI https://t.co/nR5oDAk7We
29.06.2025, 21:19:09 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 14.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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