SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor

YENİ DÜZENLEMENİN AYRINTILARI NELER? KİMLER YARARLANACAK?

Yeni reform, özellikle basit usulde vergilendirilen esnaf, çiftçiler ve kendi işini yapan küçük işletme sahiplerini ilgilendiriyor. Yapılacak düzenleme ile:

Bağ-Kur’lular için 1.800 günlük (yaklaşık 5 yıl) prim indirimi uygulanacak, SSK’lılarla prim şartı eşitlenecek,İlk etapta küçük esnaf, bakkal, kasap, terzi, berber gibi 10 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler faydalanacak,

Çiftçi Bağ-Kur kapsamındakiler de düzenlemeden yararlanabilecek.