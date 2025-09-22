SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 10 milyonu aşkın kişiye erken emeklilik müjdesi geldi. Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e çekilmesiyle küçük esnaf ve çiftçilere 5 yıl erken emeklilik yolunun açılmış oldu. Peki erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik düzenlemesi Meclis’e geldi mi? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte erken emeklilik düzenlemesinin detayları…

Kaynak: Yeni Şafak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erken Emeklilik
Son Güncelleme:
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını sorgulamakta. Hükümet kanadı özellikle küçük esnaf ve çiftçilere yönelik emeklilik hayallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e çekilmesi planlanıyor. Bu adım atıldığında SSK’lılarla eşitlik sağlanacak ve yüz binlerce vatandaş için yaklaşık 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğacak.

YENİ DÜZENLEMENİN AYRINTILARI NELER? KİMLER YARARLANACAK?

Yeni reform, özellikle basit usulde vergilendirilen esnaf, çiftçiler ve kendi işini yapan küçük işletme sahiplerini ilgilendiriyor. Yapılacak düzenleme ile:

Bağ-Kur’lular için 1.800 günlük (yaklaşık 5 yıl) prim indirimi uygulanacak, SSK’lılarla prim şartı eşitlenecek,İlk etapta küçük esnaf, bakkal, kasap, terzi, berber gibi 10 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler faydalanacak,
Çiftçi Bağ-Kur kapsamındakiler de düzenlemeden yararlanabilecek.

Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lu çalışan, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emekli olma hakkı kazanacak.

PRİM GÜN ŞARTLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK: 1999 öncesinde 5.000–5.975 gün, 2000 sonrası 7.000 gün, 2008 sonrası kadın–erkek fark etmeksizin 7.200 gün.
Emekli Sandığı: Kadınlarda 7.200 gün (20 yıl), erkeklerde 9.000 gün (25 yıl).

Bağ-Kur: 1999 öncesinde kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000 gün; 1999 sonrası kadın–erkek herkes için 9.000 gün.

YAŞ ŞARTI KALKACAK MI?

Prim indirimi erken emeklilik için önemli bir adım olsa da yaş şartı devam edecek. 7.200 günü dolduranların emekliliğe hak kazanabilmesi için:

Kadınlarda 58,

Erkeklerde 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Ancak düzenleme sayesinde, yaşı tamamlayan bir Bağ-Kur’lu, 9.000 günü beklemeden 7.200 günle emeklilik hakkına kavuşacak.

EYT’LİLER BU DÜZENLEMEDEN YARARLANABİLİR Mİ?

EYT düzenlemesini kaçıran ve mağduriyet yaşayan milyonlarca çalışan için de umut doğuyor. Eğer kapsam geniş tutulursa, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular, yaş beklemeden 7.200 günle emekli olabilecek.

Böylece hem prim avantajı hem de yaş şartı olmadan erken emeklilik mümkün hale gelecek.

