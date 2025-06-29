İzmir’deki Orman Yangınları Uçak Seferlerini Vurdu

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İzmir'in Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerindeki orman yangınları, hava trafiğini de vurdu. Adnan Menderes Havalimanı'nın uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

UÇAKLAR FARKLI HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

İzmir varışlı bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği, yangının kontrol altına alınmasının ardından uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA