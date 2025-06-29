Türkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı

Türkiye'nin birçok noktasındaki orman yangınları endişe yaratırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya Bilecik sınırındaki ve Manisa’daki yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. İşte rüzgarın etkisiyle yayılan ve çok sayıda akanı küle çeviren yangınlara ilişkin son durum ve detaylar…

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin çok sayıda ilinden yangın haberleri peş peşe gelirken, valilikler de orman yangınlarına karşı uyarılarını artırdı. Sakarya, Bilecik, Bursa ve çok sayıda ildeki yangınlar kontrol altına alındı mı? İşte son durum…

Türkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 1

'BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yeni açıklamada şunları söyledi: Sakarya Bilecik sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, Manisa Akhisar’daki kısmen kontrol altına alındı. İki yangında da soğutma çalışmaları devam ediyor, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sorumluların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız.

MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Türkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 2

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına ulaşan orman yangınına müdahale, ikinci gününde de aralıksız devam ediyor.

Türkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 3

13 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının tehdit ettiği bölgelerde önlem olarak tahliyeler gerçekleştirildi. Sakarya’da 2, Bilecik’te ise 11 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Bakan Yumaklı, tahliye edilen vatandaşlar arasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını, isteyenlerin yakınlarının yanına, kalacak yeri olmayanların ise devlet yurtlarına yerleştirildiğini söyledi.

3 GÖZALTI

Sakarya Valiliği’nin talimatıyla yangının çıkışından sorumlu olabilecekleri değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

AYDIN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

BURSA KONTROL ALTINDA

Bursa'da Mudanya Yolu Caddesi Çağrışan mevkisindeki otluk alanda atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede bulunan düğün salonu tedbir amaçlı tahliye edildi.

Türkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 4

BALIKESİR'DE 3 NOKTADA YANGIN

Balıkesir'de bugün il genelinde çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı, diğerlerini söndürme çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde bugün arazi ve ormanlık alanlar olmak üzere 7 bölgede yangın çıktı. Dursunbey'in Naipler Mahallesi, Manyas'ın Bölceağaç Mahallesi'ndeki orman yangınları ile Burhaniye'nin Yunuslar ve Karesi'nin Kabakdere mahallelerinde çıkan arazi yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

HAVRAN'DA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Halılar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde havadan müdahaleye ara verilirken, gün doğumuyla birlikte hava araçları tekrar devreye girdi.

Yangına sabah saatlerinden itibaren 5 adet AT 805 Air Tractor tipi amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi ekipleri karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdü. Bölgede etkili olan poyraz rüzgarı zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşarak yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Yangın bölgesindeki son durum dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, ekiplerin yangını soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı ÇağrısıSakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı ÇağrısıGüncel
Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Evler Yandı, Köyler BoşaltıldıSakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Evler Yandı, Köyler BoşaltıldıGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Yangın Sakarya
Son Güncelleme:
Ankara'da Hissedilen Deprem Ankara'da Hissedilen Deprem
Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi? Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi?
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
İstanbul'da Metrolara 'Onur Yürüyüşü' Yasağı! Saat Değişti, Vatandaş İşe Gidemedi İstanbul'da Metrolara 'Onur Yürüyüşü' Yasağı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu? Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu?
Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu