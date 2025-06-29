Türkiye Yangın Alarmında! Ağaçlar Kül Oldu, Köyler Boşaldı…Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı

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Türkiye’nin çok sayıda ilinden yangın haberleri peş peşe gelirken, valilikler de orman yangınlarına karşı uyarılarını artırdı. Sakarya, Bilecik, Bursa ve çok sayıda ildeki yangınlar kontrol altına alındı mı? İşte son durum…

'BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yeni açıklamada şunları söyledi: Sakarya Bilecik sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, Manisa Akhisar’daki kısmen kontrol altına alındı. İki yangında da soğutma çalışmaları devam ediyor, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sorumluların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız.

MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına ulaşan orman yangınına müdahale, ikinci gününde de aralıksız devam ediyor.

13 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının tehdit ettiği bölgelerde önlem olarak tahliyeler gerçekleştirildi. Sakarya’da 2, Bilecik’te ise 11 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Bakan Yumaklı, tahliye edilen vatandaşlar arasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını, isteyenlerin yakınlarının yanına, kalacak yeri olmayanların ise devlet yurtlarına yerleştirildiğini söyledi.

3 GÖZALTI

Sakarya Valiliği’nin talimatıyla yangının çıkışından sorumlu olabilecekleri değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

AYDIN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

BURSA KONTROL ALTINDA

Bursa'da Mudanya Yolu Caddesi Çağrışan mevkisindeki otluk alanda atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede bulunan düğün salonu tedbir amaçlı tahliye edildi.

BALIKESİR'DE 3 NOKTADA YANGIN

Balıkesir'de bugün il genelinde çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı, diğerlerini söndürme çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde bugün arazi ve ormanlık alanlar olmak üzere 7 bölgede yangın çıktı. Dursunbey'in Naipler Mahallesi, Manyas'ın Bölceağaç Mahallesi'ndeki orman yangınları ile Burhaniye'nin Yunuslar ve Karesi'nin Kabakdere mahallelerinde çıkan arazi yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

HAVRAN'DA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Halılar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde havadan müdahaleye ara verilirken, gün doğumuyla birlikte hava araçları tekrar devreye girdi.

Yangına sabah saatlerinden itibaren 5 adet AT 805 Air Tractor tipi amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi ekipleri karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdü. Bölgede etkili olan poyraz rüzgarı zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşarak yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Yangın bölgesindeki son durum dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, ekiplerin yangını soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA