Kum Fırtınası Facia Getirdi! Hepsi Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

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Kum Fırtınası Facia Getirdi! Hepsi Birbirine Girdi: Yaralılar Var
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Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya istikametine giden 5 araç, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir anda oluşan kum fırtınası içerisinde kalarak birbirine çarptı.

8 YARALI

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yol kaza ve kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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