Yağışlı Havalara Veda! Meteoroloji Alarm Verdi: Kavurucu Sıcaklar Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık, Ankara ve İstanbul'da 30-34, İzmir'de 36-39 derece civarında seyredecek.

Yağışlı Havalara Veda! Meteoroloji Alarm Verdi: Kavurucu Sıcaklar Kapıda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi

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