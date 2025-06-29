Yağışlı Havalara Veda! Meteoroloji Alarm Verdi: Kavurucu Sıcaklar Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık, Ankara ve İstanbul'da 30-34, İzmir'de 36-39 derece civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi