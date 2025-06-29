Aydın'da Erkek Dehşeti: Boşanmak İsteyen Eşine Kabusu Yaşattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir erkek, boşanmak isteyen eşinin aracını kundakladı. Otomobilinin yandığını gören kadın şok geçirirken, eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle evi terk ettiğini ve eşinin kendisine otomobili yakacağı yönünde mesaj attığını belirtti. Cani erkek, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Aydın'da Erkek Dehşeti: Boşanmak İsteyen Eşine Kabusu Yaşattı
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Olay, 28 Haziran Cumartesi günü akşam saat 22.15 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesinde Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan A.S.'ye ait 35 APL 973 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede görevli olan bekçiler de itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE KUNDAKLAMIŞ

Yangın haberini alır almaz otomobilinin başına gelen kadın şok geçirirken, eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirterek evi terk ettiğini ve eşinin kendisine otomobili yakacağı yönünde mesaj attığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından kadının eşi B.S.'nin elinde plastik kasa ve yanıcı madde ile araca yaklaştığını, otomobili ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. B.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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