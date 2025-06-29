Akdeniz'de Şiddetli Deprem

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 20.05'te Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 67.6 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 79.1 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi