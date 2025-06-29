Akdeniz'de Şiddetli Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 20.05'te Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 67.6 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 29, 2025
AKDENIZ https://t.co/aPPlUOx36n
29.06.2025, 20:05:40 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 67.6 km#Kandilli
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 79.1 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-29
Saat:20:05:46 TSİ
Enlem:33.52194 N
Boylam:33.09333 E
Derinlik:79.1 km
Detay:https://t.co/evON2aEtWp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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