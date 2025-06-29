Akdeniz'de Şiddetli Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Akdeniz'de Şiddetli Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 20.05'te Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 67.6 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 79.1 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akdeniz
Son Güncelleme:
Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı
Kum Fırtınası Facia Getirdi! Hepsi Birbirine Girdi: Yaralılar Var Kum Fırtınası Facia Getirdi! Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var
Yağışlı Havalara Veda! Meteoroloji Alarm Verdi: Kavurucu Sıcaklar Kapıda Yağışlı Havalara Veda! Meteoroloji Alarm Verdi: Kavurucu Sıcaklar Kapıda
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak