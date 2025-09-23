Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

France Football dergisi tarafından organize edilen ve 'Yılın Futbolcusu' unvanını temsil eden Ballon d’Or (Altın Top) uzun bir oylama sürecinin ardından Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldızı Ousmane Dembélé'ye verildi. PSG’nin hem Ligue 1’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısında kritik rol oynayan Fransız futbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu.

ÖDÜL TÖRENİNDE PSG RÜZGARI

Ödül töreninde yalnızca Dembélé değil, PSG de damga vurdu. Teknik direktör Luis Enrique 2Johan Cruyff Ödülü' ile yılın en iyi teknik direktörü seçilirken, geçtiğimiz sezon PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma 'Yashin Ödülü'nü kazandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla zirveye çıkan Paris ekibi ayrıca 'Yılın Takımı' ödülüne layık görüldü.

KENAN YILDIZ LİSTEDE YER ALDI

Genç oyuncular arasında verilen 'Kopa Trophy'de Barcelona’nın parlayan yıldızı Lamine Yamal birinciliği elde ederken, A Milli Takım ve Juventus formasıyla yükselişini sürdüren Kenan Yıldız ise beşinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 gole imza atan Viktor Gyökeres ise 'Gerd Müller Ödülü'nün sahibi oldu.

Kenan Yıldız, törene Juventus Kadın Takımı futbolcusu Cristiana Girelli ile katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi