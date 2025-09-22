Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş?

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel’den Fenerbahçe seçimleri ile ilgili sıcak açıklamalar geldi. Canlı yayında konuşan Demirel, Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran ile görüştüklerini itiraf etti. Efsane isim, ''Başkan ile 3-4 aydır görüştük, konuşuyordum. Bizim söylediğimiz her şey doğru değil ama ben inanıyorum ki Sadettin Başkan başarılı olacak. Konuşmalarımızdan, dertleşmelerimizden bunu çıkardım.'' diyerek konuyla ilgili görüşünü aktardı.

Sadettin Saran, Ali Koç’un 7 yıllık başkanlık serüvenini noktaladı. Fenerbahçe seçimleriyle ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ederken son olarak Volkan Demirel, NOW'da çıktığı canlı yayında Fenerbahçe'nin seçim gündemi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

VOLKAN DEMİREL’DEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe kulübünde değişiminin şart olduğunu ifade eden Volkan Demirel, "Sadettin Başkan'a ve Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Eski başkan Ali Koç'a camianın teşekkür etmesi gerekiyor. Bir değişimin gerektiği bir döneme girmişti Fenerbahçe. Geçen sene ligin bitmesiyle başlayan böyle bir dönemin gerektiği bir Fenerbahçe vardı hem hocasıyla hem yönetimiyle. Seçim de sezon başı yapılmalıydı, teknik adam da gönderilmeliydi. Şu an teknik adam gönderildi, başkan değişti ama biraz geç oldu." dedi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ: ‘SADETTİN SARAN’LA GÖRÜŞTÜK’

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile görüştüklerini açıklayan Volkan Demirel, "Bu tarz karar almalar, yön vermeler, gelişler, gidişler Fenerbahçe'ye hep zarar verdi. Bir çizgi çekilmesi lazım. Bundan sonra yeni bir dönem var. Sadettin Başkan ile 3-4 aydır görüştük, konuşuyordum. Bizim söylediğimiz her şey doğru değil ama ben inanıyorum ki Sadettin Başkan başarılı olacak. Konuşmalarımızdan, dertleşmelerimizden bunu çıkardım. İnşallah da gönlüne göre bir başkanlık süreci geçirir. Fenerbahçe'yi inşallah istenen duruma getirir." çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? - Resim : 1
Sadettin Saran'la görüştüklerini açıkladı

Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkacağını umduğunu söyleyen genç teknik adam, "Fenerbahçe'nin iyiliğini, sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle üzülmeyi... Hayatın her anında, bir gün içinde bile yaşayabiliyoruz. Biz biraz ayrıştık geçmişte. Bundan sonra ayrışmalar yine olacaktır, tekrar yaşayacağız ama umuyorum ki Sadettin Başkan'ın gelmesiyle Fenerbahçe ruhu canlanacak ve ayağa kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına YıkıldıTaze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına YıkıldıSpor

