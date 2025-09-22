Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı

Fenerbahçe’de 7 yıllık Ali Koç dönemini bitiren Sadettin Saran, daha seçim zaferini kutlayamadan kötü bir haberle karşı karşıya kaldı. Gelen haber Saran’ı yıktı. TFF'nin bahis şirketi konusunda olağanüstü toplantıya gideceği öğrenildi. Gözler ise Sadettin Saran’a çevrilmiş durumda…

Taze Başkan Sadettin Saran'a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı
Sadettin Saran henüz daha başkanlığını kutlayamadan acı bir haberle karşılaştı. Bahis şirketi Saran’ın başına bela oldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, federasyonda olağanüstü bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Işık, "Şu çok net. Bahis şirketinin doğrudan ya da dolaylı sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran'ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Kapatma süreci nasıl işleyecek, bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor" ifadelerini kullandı.

‘GEREKİRSE ŞİRKETİ SATARIM’ DEMİŞTİ…

Hisse devri için başvuruda bulunduğunu açıklayan Sadettin Saran, "Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için (Tuttur.com) başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi şirket benim, kapatırım." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez AçıkladıFenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez AçıkladıSpor

