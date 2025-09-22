Tedesco'nun Sabrı Taştı! İki İsme Neşter

Fenerbahçe'de puan kayıpları sonucunda Tedesco'nun sabrı taştı. İtalyan teknik adamın iki oyuncuya Avrupa arenasında şans vermeyi düşünmeyeceği belirtildi.

Tedesco'nun Sabrı Taştı! İki İsme Neşter
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, ligin henüz başında önce Alanyaspor ardından da 10 kişilik Kasımpaşa’ya karşı sahadan beraberlikle ayrılırken, şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, başarısız sonuçların ardından neşteri vurdu.

Tedesco'nun Sabrı Taştı! İki İsme Neşter - Resim : 1
Tedesco tepkilerin odağındaki isimlerin biletini kesti.

Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb’e karşı ilk 11’ini şekillendirmeye başladı.

Lig etabına galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçındaki ilk 11’den Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü’yü kesme kararı alındı.

Başarısız sonucun ardından bu iki isim taraftarların hedefi olmuştu.

Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez AçıkladıFenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez AçıkladıSpor

Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük KayıpAli Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük KayıpSpor

Kaynak: TRT Spor

Etiketler
Fenerbahçe Anderson Talisca Çağlar Söyüncü
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Beşiktaş-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu Beşiktaş-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar