Tedesco'nun Sabrı Taştı! İki İsme Neşter

Fenerbahçe, ligin henüz başında önce Alanyaspor ardından da 10 kişilik Kasımpaşa’ya karşı sahadan beraberlikle ayrılırken, şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, başarısız sonuçların ardından neşteri vurdu.

Tedesco tepkilerin odağındaki isimlerin biletini kesti.

Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb’e karşı ilk 11’ini şekillendirmeye başladı.

Lig etabına galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçındaki ilk 11’den Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü’yü kesme kararı alındı.

Başarısız sonucun ardından bu iki isim taraftarların hedefi olmuştu.

Kaynak: TRT Spor