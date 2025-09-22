Beşiktaş-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken ancak siyah-beyazlı ekibin Avrupa Kupası maçından ötürü tehir edilen müsabakayı yönetecek hakemler açıklandı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak Süper Lig maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bilal Gölen ile Anıl Usta ise maçın yardımcı hakemleri olacak.

Bu maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkun olarak belirlendi.

Kaynak: İHA