Beşiktaş-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'de Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken ancak siyah-beyazlı ekibin Avrupa Kupası maçından ötürü tehir edilen müsabakayı yönetecek hakemler açıklandı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak Süper Lig maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bilal Gölen ile Anıl Usta ise maçın yardımcı hakemleri olacak.

Bu maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkun olarak belirlendi.

