Beşiktaş'ta 'Kayserispor' Hazırlığı

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

