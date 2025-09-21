Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü

Fenerbahçe kulübünde seçim heyecanı tam gaz sürüyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran kıyasıya yarışırken ikiliden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Sadettin Saran'ın ekran karşısında dedikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Bu açıklama seçim kaybettirir. İşte Sadettin Saran'ın dikkat çeken seçim açıklaması...

Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü
Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, flaş bir açıklamaya imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saran, bir anda diyeceklerini unuttu. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

BU AÇIKLAMA SEÇİM KAYBETTİRİR

Fenerbahçe'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç ile yarışan başkan adayı Sadettin Saran kürsüde ilginç bir an yaşadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saran, bir anda diyeceklerini unuttu ve yardımcısına dönerek destek istedi. Kürsüde mikrofon başında duran Saran'ın, "Adem ne diyecektik la biz?" sözleri kısa süreli şaşkınlık yarattı.

İMDADINA YARDIMCISI YETİŞTİ

Yanında bulunan yardımcısı Adem ise, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı, bana güvenin" diyerek yönlendirmede bulundu.

Saran da bu hatırlatmanın ardından, "Ha tamam" diyerek konuşmasına devam etti. Seçim atmosferinde yaşanan bu diyalog kısa sürede gündeme oturdu.

