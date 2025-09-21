Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, flaş bir açıklamaya imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saran, bir anda diyeceklerini unuttu. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

BU AÇIKLAMA SEÇİM KAYBETTİRİR

Fenerbahçe'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç ile yarışan başkan adayı Sadettin Saran kürsüde ilginç bir an yaşadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saran, bir anda diyeceklerini unuttu ve yardımcısına dönerek destek istedi. Kürsüde mikrofon başında duran Saran'ın, "Adem ne diyecektik la biz?" sözleri kısa süreli şaşkınlık yarattı.

Sadettin Saran'dan seçim kaybettirecek sözler

İMDADINA YARDIMCISI YETİŞTİ

Yanında bulunan yardımcısı Adem ise, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı, bana güvenin" diyerek yönlendirmede bulundu.

Saran da bu hatırlatmanın ardından, "Ha tamam" diyerek konuşmasına devam etti. Seçim atmosferinde yaşanan bu diyalog kısa sürede gündeme oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi