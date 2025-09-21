Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig’de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR'ı Volkan Bayarslan oldu.

Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 6. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Fenerbahçe'nin saat 20.00’de deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'n yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan olurken, AVAR'da da Anıl Usta görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR

RAMS Başakşehir, saat 17.00'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı mücadelede Suat Güz ve Mehmet Akıncık yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Turgut Doman olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e, AVAR’da Mehmet Salim Mazlum eşlik edecek.

Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

SAMSUNSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK

Günün diğer karşılaşması Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Altay’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Fevzi Erdem Akbaş olacak. VAR koltuğunda Alper Çetin, AVAR’da Candaş Elbil görev yapacak.

KOCAELİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR

Kocaelispor'un, Çaykur Rizespor'u saat 17.00'de konuk edeceği müsabakayı ise hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mert Bulut yapacak. Maçın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. Bu mücadelede VAR olarak Sarper Barış Saka görev alacak. Saka'ya AVAR olarak Samet Çiçek eşlik edecek.

Galatasaray ile Konyaspor 49. Randevuya ÇıkıyorGalatasaray ile Konyaspor 49. Randevuya ÇıkıyorSpor
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Flaş Sözler: 'Seçilirse Başkanlık Makamının Kaderi Başkalarının Ellerine Geçecek'Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Flaş Sözler: 'Seçilirse Başkanlık Makamının Kaderi Başkalarının Ellerine Geçecek'Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Hakem
Beşiktaş'ta Kayserispor Krizi! Sergen Yalçın'ın Eli Kolu Bağlandı, 10 Eksik Birden... Beşiktaş'ta Kayserispor Krizi
Galatasaray ile Konyaspor 49. Randevuya Çıkıyor Galatasaray ile Konyaspor 49. Randevuya Çıkıyor
Antrenmana Çıkmadı, O Maçta Da Yok! Osimhen'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu: Okan Buruk'u Yıkacak Karar Osimhen'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Flaş Sözler: 'Seçilirse Başkanlık Makamının Kaderi Başkalarının Ellerine Geçecek' Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Flaş Sözler
Kimse Bunu Beklemiyordu.. Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Yollandı 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Gönderildi
Seçim Günü Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaşıp Kalıyor: İşte Sadettin Saran'ın Sır Gibi Sakladığı Gerçek Adı... Sır Gibi Sakladığı Gerçek Adı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı