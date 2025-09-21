Seçim Günü Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaşıp Kalıyor: İşte Sadettin Saran'ın Sır Gibi Sakladığı Gerçek Adı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe kulübünde tarihi gün yaşanıyor. Sabah saat 10.00'da başlayan başkanlık seçimi tüm hızıyla sürüyor. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor.

Peki Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın tam adını hiç duydunuz mu?

İŞTE SADETTİN SARAN'IN GERÇEK ADI

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın tam adının Steven Sadettin Saran olduğunu biliyor muydunuz? 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Steven Sadettin Saran, dört erkek kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken Türkiye'ye gelen Saran'ın babası Özbek Saran Kırıkkaleli bir devlet memuru, annesi Geraldine ise Amerikalıdır.

Hiperaktif bir çocukluk geçiren Saran, sporla iç içe büyüdü. Eski milli yüzücü olan Saran, 1984-1985 yılları arasında Türk Milli Yüzme Takımı'nın kaptanlığını yaptı. Bu dönemde kırdığı 50 metre serbest yüzme Türkiye rekoru halen kendisine aittir. Spor bursuyla ABD'ye giden Saran, eğitim masraflarını karşılamak için havuzda cankurtaranlık ve matematik hocalığı yaptı.

EĞİTİM KARİYERİ

Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan Saran, aynı okulda yüksek lisansını da tamamladı. Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını üstlendi. Mezuniyet sonrası Ensco Environmental Services'de çalışan Saran, azmi ve disiplinli çalışma hayatıyla dikkat çekti. 1988 yılında Türkiye'ye döndü.

MEDYA SEKTÖRÜNDE İLKLERE İMZA ATTI

Sadettin Saran, medya sektöründe de yatırımlar yaptı. Radyo Spor, Radyo Time, Radyo Tatlıses (sonrasında Radyo Müzik) ve Radyo Trafik gibi projelerle sektörde öncü oldu.

Bugün Saran Medya, Türkiye'de yayınlanan spor müsabakalarının yaklaşık %65'inin yayın hakkını elinde bulunduruyor. Ayrıca UEFA Avrupa Kupası, FIFA Dünya Kupası, Premier Lig ve Arjantin Ligi gibi birçok prestijli organizasyonun yayın haklarını da kontrol ediyor.

FENERBAHÇE SERÜVENİ

Saran, bir dönem Fenerbahçe yönetiminde görev aldı ve Başkan Aziz Yıldırım'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Ancak futbol takımındaki başarısızlıklar ve yanlış transferler nedeniyle araları açıldı. Bugün ise Fenerbahçe başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç'un rakibi olarak yarışıyor.

