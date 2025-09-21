Beşiktaş'ta Kayserispor Krizi! Sergen Yalçın'ın Eli Kolu Bağlandı, 10 Eksik Birden...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor’a konuk olacak. 24 Eylül Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Kritik maç öncesi gelen haberse siyah-beyazlı taraftarları şoke etti.

BEŞİKTAŞ'TA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM

Göztepe deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem yaşanıyor. Dördüncü maçında ikinci yenilgisini yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 kez kaybetti ve 1 galibiyet alabildi.

SERGEN YALÇIN KARA KARA DÜŞÜNÜYOR! 10 EKSİK BİRDEN...

Tecrübeli teknik adamı Kayserispor deplasmanı büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda. Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynaması planlanan maç, Avrupa’da St. Patrick’s ile karşılaştığı için ertelenmişti.

Erteleme tarihinden sonra yapılan transferler kural gereği kadroda yer alamıyor. Beşiktaş’ta bu kuraldan dolayı Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva forma giyemeyecek.

Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklarından dolayı oynayamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi