Okan Buruk 5-1'in Acısı 3 İsimden Çıkardı! Konyaspor Maçında Yoklar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de Konyaspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekipte radikal bir karar alındı. Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. O 3 isim kadroda yer alamayacak! İşte sarı-kırmızılılarda ipi kesilen oyuncular...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor maçında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
OKAN BURUK NEŞTERİ VURDU! 3 İSİM KADRODA YER ALMAYACAK
Okan Buruk, Frankfurt maçında beklentileri karşılayamayan 3 ismi Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Konyaspor maçında yedeğe çekecek. Bu isimlerden ilkinin Leroy Sane olduğu öğrenildi.
YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİLER
Galatasaray'da bir diğer kesik yiyen oyuncular ise Eren Elmalı ve Roland Sallai olacak. Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden 11'e dahil edeceği, Singo'yu sağ beke çekip Sallai'yi hamle oyuncusu olarak kullanacağı ayrıca Eren Elmalı'nın yerine de Ismael Jakobs'a görev vereceği ifade edildi.
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı maç 22 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: