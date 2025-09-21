Okan Buruk 5-1'in Acısı 3 İsimden Çıkardı! Konyaspor Maçında Yoklar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor maçında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk, Frankfurt maçında beklentileri karşılayamayan 3 ismi Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Konyaspor maçında yedeğe çekecek. Bu isimlerden ilkinin Leroy Sane olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da bir diğer kesik yiyen oyuncular ise Eren Elmalı ve Roland Sallai olacak. Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden 11'e dahil edeceği, Singo'yu sağ beke çekip Sallai'yi hamle oyuncusu olarak kullanacağı ayrıca Eren Elmalı'nın yerine de Ismael Jakobs'a görev vereceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı maç 22 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

