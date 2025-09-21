Antrenmana Çıkmadı, O Maçta Da Yok! Osimhen'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu: Okan Buruk'u Yıkacak Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray taraftarının sahalara dönmesini sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen'in durumu netleşmeye başladı. Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Nijeryalı golcü, yarın ligde oynanacak Konyaspor mücadelesinde de kesin olarak forma giyemeyecek.

OSIMHEN O MAÇTA DA OLMAYACAK!

Teknik direktör Okan Buruk, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket ederek hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Osimhen konusunda risk almak istemiyor. Osimhen'in 30 Eylül'deki Liverpool karşılaşması hedefleniyor. 26 Eylül'de ligde oynanacak Alanyaspor maçına ise hafta içindeki son durumuna göre karar verilecek.

Öte yandan, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için ülkesi basınında "Şampiyonlar Ligi için milli takımda oynamadı" şeklinde yapılan eleştirilerin, yıldız futbolcunun moralini olumsuz etkilediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi