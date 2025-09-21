Dünyaca Ünlü Otomobil Rallisi, İstanbul'da Start Verdi!

İstanbul - Gumball 3000 Rallisi, Bükreş, Belgrad ve Floransa'nın ardından İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.

Dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000 Rallisi, bu yılki rotasına İstanbul'dan başladı.

İSTANBUL'DA START VERİLDİ

İstanbul-İbiza rotasının startı, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği törende, renkli görüntüler oluştu.

Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti gibi dünyaca ünlü markaların lüks ve Spor otomobilleri, etkinlik kapsamında tarihi yarımadayı turlayarak Balat'tan Edirne'ye doğru yol aldı.

Dünyaca Ünlü Otomobil Rallisi, İstanbul'da Start Verdi! - Resim : 1
İstanbul'da start verildi

SON DURAK IBIZA OLACAK

1999 yılından bu yana düzenlenen Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi ön plana çıkarıyor. Katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa şehirlerinde duraklayacak. Ralli, İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.

Kaynak: AA

Yarış İstanbul
