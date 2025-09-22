Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya

Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde Sevilay Öztürk, gümüş madalya kazanmayı başardı. Bir diğer milli sporcumuz Sümeyye Boyacı ise 50m sırtüstü S5 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya aldı. Milli sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Son Güncelleme:
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, açık yaş kadınlar SM10 kategorisi 200 metre karışıkta 2.28.30'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Sevilay Öztürk ise S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 43.75'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya - Resim : 1
Sevilay Öztürk

Milli para yüzücülerden Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 44.87'lik, Turgut Aslan Yaraman ise erkekler S8 kategorisi 100 metre sırtüstünde 1.06.52'lik dereceleriyle bronz madalya kazandı.

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya - Resim : 2
Sümeyye Boyacı

Kaynak: İHA

Etiketler
Yüzme spor
Son Güncelleme:
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı
Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı
Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar