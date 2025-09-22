Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı
Fenerbahçe yeni başkanını Sadettin Saran olarak belirlendi. Seçimlerin ardından Kasımpaşa deplasmanına çıkan sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Yaşanan puan kaybı sonrası eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçeliler başını duvarlara vuracak.
Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Başkan adayının belli olmasının ardından ilk maçına çıkan Kanarya, sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.
Alanyaspor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası buradan da eli boş dönen sarı-lacivertlilerde moraller dibi gördü.
‘TEDESCO İLE FALAN BU İŞ OLMAZ’
Yaşanan puan kaybı sonrası Tedesco’ya yönelik eleştirilerde bulunan Sinan Engin, "Tedesco ile falan bu iş olmaz. Yazık, günah. 5-6 hafta sonra konuşacak bir şey bulamayacağız" diyerek tepki gösterdi.
SİNAN ENGİN’DEN ÇARPICI İDDİA: ’13-14 PUAN FARK ATACAK’
Galatasaray’ın gidişatı için de konuşan Sinan Engin, "Galatasaray 13-14 puan fark atacak. Galatasaray 3-4 tane maç kazansın farkla gidecek. Lig bitecek, biz burada lay lay lom yapacağız" ifadelerini kullandı.
