Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı

Fenerbahçe yeni başkanını Sadettin Saran olarak belirlendi. Seçimlerin ardından Kasımpaşa deplasmanına çıkan sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Yaşanan puan kaybı sonrası eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçeliler başını duvarlara vuracak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Başkan adayının belli olmasının ardından ilk maçına çıkan Kanarya, sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.

Alanyaspor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası buradan da eli boş dönen sarı-lacivertlilerde moraller dibi gördü.

Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı - Resim : 1
Fenerbahçe'den üst üste puan kayıpları

‘TEDESCO İLE FALAN BU İŞ OLMAZ’

Yaşanan puan kaybı sonrası Tedesco’ya yönelik eleştirilerde bulunan Sinan Engin, "Tedesco ile falan bu iş olmaz. Yazık, günah. 5-6 hafta sonra konuşacak bir şey bulamayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı - Resim : 2

SİNAN ENGİN’DEN ÇARPICI İDDİA: ’13-14 PUAN FARK ATACAK’

Galatasaray’ın gidişatı için de konuşan Sinan Engin, "Galatasaray 13-14 puan fark atacak. Galatasaray 3-4 tane maç kazansın farkla gidecek. Lig bitecek, biz burada lay lay lom yapacağız" ifadelerini kullandı.

Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması BaşlatıldıEmniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması BaşlatıldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Sinan Engin
Son Güncelleme:
UEFA'dan Fenerbahçe'ye Fransız Hakem
UEFA'dan Fenerbahçe'ye Fransız Hakem
Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti
Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar