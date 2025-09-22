Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı

Fenerbahçe’de seçim krizi sürüyor. Son olarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'ndan savunma istedi. İşte detaylar…

Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul, Sadettin Saran’ın zaferiyle sonuçlandı. 12 bin 325 üyenin oyunu alan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.
Seçim yarışı sonrası emniyetten flaş bir hamle geldi.

MERT HAKAN YANDAŞ’A BÜYÜK TEPKİ

Yapılan seçimde Fenerbahçe kaptanlığını yapan Mert Hakan Yandaş da oy kullanırken bu görüntüler gündem oldu.

Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı - Resim : 1
Mert Hakan Yandaş tepki çekti

YÜKSEK DİVAN KURULU HAREKETE GEÇTİ

Kulüpte aktif görevde bulunan birisinin oy kullanması tepkilere neden olurken Yüksek Divan Kurulu harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanmasıyla ilgili Yönetim Kurulu’ndan savunma istedi.

Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı - Resim : 2

Konuya ilişkin Fenerbahçe’nin tüzüğünde yer alan madde şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır."

