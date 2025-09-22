Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Ali Koç’un 7 yıllık başkanlık dönemi sona ererken genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan İbrahim Seten, Aziz Yıldırım için ilginç bir iddiada bulundu.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı bitmiş oldu. Taraftarın gözü ise Aziz Yıldırım’a döndü. Peki Aziz Yıldırım seçime neden girmedi? Ortalığı karıştıracak Galatasaray iddiası.

ALİ KOÇ’UN 7 YILLIK BAŞKANLIĞINI BİTİRDİ

12 bin 325 oy almayı başaran Sadettin Saran sadece 257 oy farkla rakibini geçmeyi başararak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi. Böylece Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı bitmiş oldu.
Sadettin Saran’ın başkan seçilmesi sonrası tv100 programında konuşan İbrahim Seten, Aziz Yıldırım ile ilgili de ilginç bir iddia ortaya attı.

Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM NEDEN ADAY OLMADI?

Fenerbahçe taraftarının merak ettiği ‘Aziz Yıldırım neden aday olmadı?’ sorusunu yanıtlayan İbrahim Seten, "Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan ya da Sadettin Saran'dan korkmuyor. Aziz Yıldırım'ın korktuğu ve kaçtığı durum, Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğuna tanık olmak!" dedi.

İMZA ŞARTI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Seçim süresi boyunca aday olması için taraftarların çağrıda bulunduğu Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada 16.464 + 1 imza şartı koymuştu.

Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası - Resim : 2
Aziz Yıldırım Neden Aday Olmadı?

Aziz Yıldırım açıklamasında “Hatırlanacağı gibi mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğu seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır” demişti.

Seçime Damga Vuran Anlar! Ali Koç Sinirden Çıldırdı, Ekibine Fırçayı BasmışSeçime Damga Vuran Anlar! Ali Koç Sinirden Çıldırdı, Ekibine Fırçayı BasmışSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Galatasaray
Son Güncelleme:
Seçime Damga Vuran Anlar! Ali Koç Sinirden Çıldırdı, Ekibine Fırçayı Basmış Ali Koç'u Seçim Sonu Çıldırtan Olay
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Ali Koç Büyük Ah Almış! Aziz Yıldırım’ın Yıllar Önce Söyledikleri Gerçek Oldu Aziz Yıldırım’ın Yıllar Önce Söyledikleri Gerçek Oldu
Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek