Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası

Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı bitmiş oldu. Taraftarın gözü ise Aziz Yıldırım’a döndü. Peki Aziz Yıldırım seçime neden girmedi? Ortalığı karıştıracak Galatasaray iddiası.

ALİ KOÇ’UN 7 YILLIK BAŞKANLIĞINI BİTİRDİ

12 bin 325 oy almayı başaran Sadettin Saran sadece 257 oy farkla rakibini geçmeyi başararak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi. Böylece Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı bitmiş oldu.

Sadettin Saran’ın başkan seçilmesi sonrası tv100 programında konuşan İbrahim Seten, Aziz Yıldırım ile ilgili de ilginç bir iddia ortaya attı.

AZİZ YILDIRIM NEDEN ADAY OLMADI?

Fenerbahçe taraftarının merak ettiği ‘Aziz Yıldırım neden aday olmadı?’ sorusunu yanıtlayan İbrahim Seten, "Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan ya da Sadettin Saran'dan korkmuyor. Aziz Yıldırım'ın korktuğu ve kaçtığı durum, Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğuna tanık olmak!" dedi.

İMZA ŞARTI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Seçim süresi boyunca aday olması için taraftarların çağrıda bulunduğu Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada 16.464 + 1 imza şartı koymuştu.

Aziz Yıldırım açıklamasında “Hatırlanacağı gibi mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğu seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır” demişti.

