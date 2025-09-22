Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı
Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde büyük hayal kırıklığına neden olan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk ile oyuncular arasında gerilim tırmandı. Katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Ali Naci Küçük, Okan Buruk ile Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananları açıkladı.
Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u konuk edecek. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ile oyuncular arasında gerilim yaşanıyor.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Futbol Arena Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, Okan Buruk ile Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananları açıkladı. Küçük’ün açıklamalarına göre, Okan Buruk’un Frankfurt maçı kararının oyuncuda hayal kırıklığı yarattığı ve surat yaptığını ifade etti.
KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ OKAN BURUK’A SURAT YAPTI
Okan Buruk ile Abdülkerim arasında yaşanan gerilimi aktaran Küçük, şu ifadeleri kullandı:
"Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın 2. kaptanı. En değerli yerli futbolculardan biri bence. Okan Buruk da maçtan önce Abdülkerim'le konuşmuş, neden bu tercihi yaptığını anlatmış.
Frankfurt çok koşuyor, çok fazla geri dönmen lazım ve burada sıkıntı yaşayabiliriz. Sen de biz de. Taktik antrenmandan önce Okan Buruk, Abdülkerim'i yedek bırakacağını kendisine söylemiş.
Tabii ki Abdülkerim morali bozuk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında yedek kaldığı için biraz surat da yapmış. Lider bir oyuncu, oynamak ister, sahada olmak ister. Okan Buruk böyle şeyleri tolere eden bir teknik adam. O yüzden de bence başarılı. Abdülkerim de muhtemelen Konya maçında ilk 11'de olacak zaten."
Kaynak: Haber Merkezi