Ali Koç Büyük Ah Almış! Aziz Yıldırım’ın Yıllar Önce Söyledikleri Gerçek Oldu

Fenerbahçe’de dün 7 yıllık Ali Koç dönemi kapandı. Koç, görevini Sadettin Saran’a devretti. Yaşanan seçim sonrası Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın Ali Koç'un başkan seçilmesi sırasında söylediği, "Yarın buradan üzülerek gidersiniz" sözleri sosyal medyada viral oldu. Koç’un kürsüde sesinin titreyerek ayrılması ise bu sözleri bir kez daha akıllara getirdi.

Fenerbahçe’de seçim heyecanı son buldu. Çıkan sonuçlara göre Sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Saran, 12 bin 325 oy alarak kulübün 38. başkanı seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

AKILLARA AZİZ YILDIRIM’IN SÖZÜ GELDİ

2018 yılında Ali Koç’a seçim kaybeden ve görevini bırakan Aziz Yıldırım’ın kürsüde söylediği sözler tekrardan gündem oldu. Özellikle Sadettin Saran’ın seçilmesinin ardından Ali Koç’un kürsüde ıslıklanması o anı hatırlattı. Taraftarlar, o görüntüleri seçim sonrası peş peşe paylaştı.

Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç Devri Kapandı

‘BURADAN ÜZÜLEREK GİDERSİNİZ’

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a mağlup olurken kürsüde "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına karşılık "Bakın ayıp oluyor ben bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz" demişti.

Aradan geçen 7 yılda Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de hiç şampiyon olamadı. Ali Koç, dün akşam Sadettin Saran'a verilen tepki oylarıyla başkanlık görevini devretti.

ALİ KOÇ BÜYÜK AH ALMIŞ

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 7 sene önceki kongrede yuhalanınca, "Ben bu kulüp için hapis yattım. Herkes kendine gelsin, burası Fenerbahçe kongre salonu! 20 sene bu kulübe hizmet ettim çocuğumun nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Birbirimize saygılı olalım! Saygıyı yitirirseniz Fenerbahçe bölünür" ifadelerini kullanmıştı.

