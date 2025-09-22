Seçime Damga Vuran Anlar! Ali Koç Sinirden Çıldırdı, Ekibine Fırçayı Basmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Sadettin Saran dönemi resmen başladı. Ali Koç, 257 oy farkla Sadettin Saran'a kaybetti. Yaşanılan seçim hezimeti sonrası Ali Koç’un çıldırdığı görüldü.

7 YILLIK ALİ KOÇ DEVRİ SONA ERDİ

Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı sona erdi. 2025 seçimleri Fenerbahçe tarihine geçmiş durumda. Aziz Yıldırım’a karşı 16 bin 464 oyla kazanan Ali Koç, bu yılki seçimde oyları 12 bin 068'e düştü. Koç'un bir yılda 4 bin 396 oy kaybetmesi dikkat çekti.

407 OY BOŞA KULLANILDI! ALİ KOÇ ÇILDIRDI

Seçimin ardından en çok konuşulan detay ise boş kullanılan oylar oldu. Fenerbahçe'nin 2025 seçimlerinde tam 407 kongre üyesi boş oy kullandı.

Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla başkan seçildiği yarışta yalnızca 257 oy farkla kaybeden Ali Koç, kendi seçim ekibine bu konu için büyük tepki gösterdi. Boş oylarının bu kadar fazla olması Koç’u adeta çıldırttı.

