Ahmet Çakar’dan Çok Konuşulacak Sadettin Saran İddiası! UEFA’yı Göstererek Açıkladı: Başkanlığı Geçersiz!
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Gelen başkan değişikliği sonrası spor yorumcularından peş peşe dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Son olarak eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran hakkında ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli taraftarlara soğuk duş. Çakar, UEFA ve FIFA'nın Saran'ın başkanlığına izin vermeyeceğini öne sürdü.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AHMET ÇAKAR’DAN SADETTİN SARAN İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA
Çakar, UEFA ve FIFA'nın Saran'ın başkanlığına karşı çıkacağını öne sürdü.
Çakar, açıklamasında “Türkiye bir hukuk devletiyse, TFF talimatları herkese eşit uygulanacaksa, Sadettin Saran Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapamaz!" "UEFA ve FIFA, Sadettin Saran’ın başkanlığına izin vermez.” ifadelerini kullandı.
