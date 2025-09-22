Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı

Süper Lig’de yeni sezonda yine en çok konuşulanlar hakemler oldu. Fenerbahçe-Trabzonspor, Trabzonspor-Gaziantep karşılaşmalarında verilen skandal kararlar tepkileri iyice artırırken sıcak bir gelişme yaşandı. Türk futbolunda deprem. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen onayladı. Tepkiler sonrası istifa kararı aldı.

Son Güncelleme:
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakemlerin kararları Süper Lig’e damga vurmaya devam ediyor. Son olarak gelen tepkiler sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, istifa etme kararı aldı.
Son dönemde özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun istifasını talep ediyordu.

Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı - Resim : 1

TÜRK FUTBOLUNDA DEPREM! TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU RESMEN ONAYLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu'nun istifayı kabul edeceği ifade edildi.

Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı - Resim : 2
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu

İKİ KEZ BAŞA GETİRİLMİŞTİ

Ferhat Gündoğdu, daha önce 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmıştı. 23 Temmuz 2024'te ikinci kez göreve getirilen Gündoğdu'nun yeni dönemi ise tartışmaların gölgesinde erken sona ermiş oldu.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem
Son Güncelleme:
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
Kasımpaşa, 10 Kişiyle Fenerbahçe’ye 'Dur' Dedi! Kasımpaşa, 10 Kişiyle Fenerbahçe’ye 'Dur' Dedi!
Seçim Günü Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaşıp Kalıyor: İşte Sadettin Saran'ın Sır Gibi Sakladığı Gerçek Adı... Sır Gibi Sakladığı Gerçek Adı Ortaya Çıktı
Tedesco, Fenerbahçe'deki Asıl Problemi Anlattı Tedesco, Fenerbahçe'deki Asıl Problemi Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı!
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı