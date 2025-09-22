Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakemlerin kararları Süper Lig’e damga vurmaya devam ediyor. Son olarak gelen tepkiler sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, istifa etme kararı aldı.

Son dönemde özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun istifasını talep ediyordu.

TÜRK FUTBOLUNDA DEPREM! TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU RESMEN ONAYLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu'nun istifayı kabul edeceği ifade edildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu

İKİ KEZ BAŞA GETİRİLMİŞTİ

Ferhat Gündoğdu, daha önce 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmıştı. 23 Temmuz 2024'te ikinci kez göreve getirilen Gündoğdu'nun yeni dönemi ise tartışmaların gölgesinde erken sona ermiş oldu.

Kaynak: Sabah