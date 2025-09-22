Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Süper Lig’de yeni sezonda yine en çok konuşulanlar hakemler oldu. Fenerbahçe-Trabzonspor, Trabzonspor-Gaziantep karşılaşmalarında verilen skandal kararlar tepkileri iyice artırırken sıcak bir gelişme yaşandı. Türk futbolunda deprem. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen onayladı. Tepkiler sonrası istifa kararı aldı.
Hakemlerin kararları Süper Lig’e damga vurmaya devam ediyor. Son olarak gelen tepkiler sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, istifa etme kararı aldı.
Son dönemde özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun istifasını talep ediyordu.
TÜRK FUTBOLUNDA DEPREM! TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU RESMEN ONAYLADI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu'nun istifayı kabul edeceği ifade edildi.
İKİ KEZ BAŞA GETİRİLMİŞTİ
Ferhat Gündoğdu, daha önce 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmıştı. 23 Temmuz 2024'te ikinci kez göreve getirilen Gündoğdu'nun yeni dönemi ise tartışmaların gölgesinde erken sona ermiş oldu.
Kaynak: Sabah
