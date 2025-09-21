Tedesco, Fenerbahçe'deki Asıl Problemi Anlattı

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, ikinci yarıda sergilenen futbola tepki gösterdi. İtalyan teknik adam, asıl soruna ilişkin de çarpıcı tespitler yaptı.

Tedesco, Fenerbahçe'deki Asıl Problemi Anlattı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya karşı 1-0 öne geçti. Ancak rakip takım sahada 10 kişi kalmasına rağmen skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, ikinci yarıdaki oyunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Domenico Tedesco ve Mert Hakan Yandaş. (AA)

İKİLİ MÜCADELE VURGUSU

Gazetecilere konuşan Tedesco, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç açıdan kötü bir oyundu. Sahaya enerji koyamadık, ikili mücadeleleri kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamazsanız, 9 kişiye karşı bile iyi oynayamazsınız. Maça iyi başladık, golü bulduk ama ikinci yarıda tamamen enerjiden uzaktık. Böyle bir maçı berabere bitirmek benim için mağlubiyet gibiydi.” Tedesco, kötü oyun için taraftarlardan özür dilediğini de sözlerine ekledi.

