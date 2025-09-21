Ali Koç’tan Veda Mesajı

Fenerbahçe’de başkanlığı Sadettin Saran’a devreden Ali Koç, kongre sonrası birlik ve mücadele çağrısı yaptı. Koç, “Artık düşmanları içeride değil, dışarıda aramanın zamanı” dedi.

Ali Koç’tan Veda Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurulun ardından başkanlık koltuğu el değiştirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Sadettin Saran yeni başkan olurken, görevi devreden Ali Koç kürsüye çıkarak veda konuşması yaptı. Koç konuşmasında, “Başkanımız camiaya hayırlı olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonucu hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun” dedi.

Ali Koç’tan Veda Mesajı - Resim : 1
Sadettin Saran

'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Seçimin medeni ve adil bir rekabet ortamında gerçekleştiğini vurgulayan Koç, “Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı” sözleriyle camiaya seslendi.

Kadıköy'de Değişim Rüzgarı: Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran GeldiKadıköy'de Değişim Rüzgarı: Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran GeldiSpor

Etiketler
Ali Koç Fenerbahçe
Can Uzun için Tarihi Bonservis Bedeli! Can Uzun için Tarihi Bonservis Bedeli!
Okan Buruk 5-1'in Acısı 3 İsimden Çıkardı! Konyaspor Maçında Yoklar... 5-1'in Faturasını 3 İsme Kesti
Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem! 6 Bankadan ATM Adımı: Ne Masraf Kesintisi Olacak Ne De Komisyon 6 Bankadan Dev ATM Adımı
Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Kadıköy'de Değişim Rüzgarı: Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
CHP Kurultayı’nda PM ve YDK Seçimi Sonuçlandı: İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı...