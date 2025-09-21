Ali Koç’tan Veda Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurulun ardından başkanlık koltuğu el değiştirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Sadettin Saran yeni başkan olurken, görevi devreden Ali Koç kürsüye çıkarak veda konuşması yaptı. Koç konuşmasında, “Başkanımız camiaya hayırlı olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonucu hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun” dedi.

'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Seçimin medeni ve adil bir rekabet ortamında gerçekleştiğini vurgulayan Koç, “Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı” sözleriyle camiaya seslendi.