Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı. Kocaman, oy kullanma işlemlerinden sonra basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SEÇİM HEYECANI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirdiği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını belirliyor. Tarihi kongrede mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran yarışıyor.

Toplam 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, sandıklar sabah saat 10.00'da açıldı. Oy verme işlemleri 50 sandıkta akşam 17.00'ye kadar sürecek.

AYKUT KOCAMAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: 'SEÇENEK DAHİ OLMAMAK TUHAF BİR DURUM'

Son olarak oy kullanmaya gelen Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktör seçimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman, teknik direktör seçiminde seçenek dahi olmamasına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Seçenek dahi olamamak tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu yaratanların düşünmesi lazım. 40 yıldır bu piyasanın içinde olan bir insanım. Ne kadar eksiğim ve ne kadar fazlalığım var zaten biliniyor."

Aykut Kocaman

Kaynak: Haber Merkezi