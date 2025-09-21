Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürüyor. Mevcut Başkan Ali Koç ile diğer adaylardan Sadettin Saran, oylarını kullanırken alandan sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin efsane ismi Aykut Kocaman, oy kullanma işlemlerinde Ali Koç'a göndermede bulunarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı. Kocaman, oy kullanma işlemlerinden sonra basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SEÇİM HEYECANI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirdiği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını belirliyor. Tarihi kongrede mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran yarışıyor.

Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler - Resim : 1

Toplam 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, sandıklar sabah saat 10.00'da açıldı. Oy verme işlemleri 50 sandıkta akşam 17.00'ye kadar sürecek.

AYKUT KOCAMAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: 'SEÇENEK DAHİ OLMAMAK TUHAF BİR DURUM'

Son olarak oy kullanmaya gelen Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktör seçimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman, teknik direktör seçiminde seçenek dahi olmamasına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Seçenek dahi olamamak tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu yaratanların düşünmesi lazım. 40 yıldır bu piyasanın içinde olan bir insanım. Ne kadar eksiğim ve ne kadar fazlalığım var zaten biliniyor."

Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler - Resim : 2
Aykut Kocaman

Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay GörüntüBu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay GörüntüSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Aykut Kocaman Seçim
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı
Beşiktaş'ta 'Kayserispor' Hazırlığı Beşiktaş'ta 'Kayserispor' Hazırlığı
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Dünyaca Ünlü Otomobil Rallisi, İstanbul'da Start Verdi! Dünyaca Ünlü Otomobil Rallisi, İstanbul'da Start Verdi
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü Bu Sözler Seçim Kaybettirir
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı