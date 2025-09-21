Can Uzun için Tarihi Bonservis Bedeli!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, sezona fırtına gibi başlayan milli futbolcu Can Uzun için astronomik bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu sezon 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki yıldız adayı, kulübün transfer piyasasındaki en değerli isimlerinden biri haline geldi.

GERÇEKLEŞİRSE TARİHE GEÇECEK

Alman basınında yer alan haberlere göre Frankfurt, Can Uzun için en az 80 milyon euro istiyor. Bu rakam gerçekleşirse, genç futbolcu Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

CAN UZUN KİMDİR?

Futbola Almanya’da başlayan ve Regensburg, Ingolstadt ile Nürnberg formaları giyen Can Uzun, 2023’te 11 milyon euroya Frankfurt’a transfer olmuştu. Mevcut sözleşmesi 2029’a kadar süren tecrübeli oyuncunun piyasa değeri şimdiden 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

