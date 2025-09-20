Golden Boy 2025’te Türk Fırtınası: 4 Milli Yıldız Aday Listesinde

Avrupa futbolunun en prestijli genç oyuncu ödüllerinden Golden Boy 2025 aday listesi açıklandı. Liste Türkiye’den Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Yasin Özcan yer aldı.

Golden Boy 2025’te Türk Fırtınası: 4 Milli Yıldız Aday Listesinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa futbolunun genç yeteneklere verdiği en önemli ödüllerden biri olan Golden Boy 2025 aday listesi açıklandı. Bu prestijli listede, Türkiye’yi gururlandıran 4 milli futbolcu yer alıyor.

Golden Boy 2025’te Türk Fırtınası: 4 Milli Yıldız Aday Listesinde - Resim : 1

ARDA GÜLER: MADRİD’İN PARLAYAN YILDIZI

Real Madrid formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga’da sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, listenin en iddialı isimleri arasında gösteriliyor. Genç yıldız, Avrupa basınında da sıkça manşetlere çıkıyor.

Golden Boy 2025’te Türk Fırtınası: 4 Milli Yıldız Aday Listesinde - Resim : 2

KENAN YILDIZ: JUVENTUS’UN UMUDU

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Serie A’de ayın futbolcusu seçilen milli oyuncu, Golden Boy için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Golden Boy 2025’te Türk Fırtınası: 4 Milli Yıldız Aday Listesinde - Resim : 3

CAN UZUN: BUNDESLİGA’DA YÜKSELEN PERFORMANS

Almanya’da Eintracht Frankfurt formasıyla sahaya çıkan Can Uzun, Bundesliga’ya hızlı giriş yaptı. Genç oyuncu ayrıca Galatasaray’a karşı Şampiyonlar Ligi’nde attığı gol ile de adından söz ettirdi.

Golden Boy 2025’te Türk Fırtınası: 4 Milli Yıldız Aday Listesinde - Resim : 4

YASİN ÖZCAN: ANDERLECHT’İN GÜVEN VEREN SAVUNMACISI

Belçika ekibi Anderlecht’te forma giyen Yasin Özcan, güçlü savunma performansı ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin defans hattında gelecek yıllar için en çok umut bağlanan isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sergen Yalçın'dan Yenilgi Sonrası Flaş Açıklama: 'Futbol Böyle Oynanmıyor!'Sergen Yalçın'dan Yenilgi Sonrası Flaş Açıklama: 'Futbol Böyle Oynanmıyor!'Spor
Beşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Göztepe 3 Golle DevirdiBeşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Göztepe 3 Golle DevirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler
Güreşte Bir Madalya Daha! Ahmet Yılmaz Üçüncü Oldu Güreşte Bir Madalya Daha!
Olimpiyat Komitesi'nden 'Rusya ve Belarus' Kararı Olimpiyat Komitesi'nden 'Rusya ve Belarus' Kararı
Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti Tedesco Biletini Kesti
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Sergen Yalçın'dan Yenilgi Sonrası Flaş Açıklama: 'Futbol Böyle Oynanmıyor!' Sergen Yalçın'dan Yenilgi Sonrası Flaş Açıklama!
Beşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Göztepe 3 Golle Devirdi Beşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan Belediye Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li Belediye Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Gürsel Tekin’in Eski Başdanışmanı İhraç Talebiyle Disiplinde Tekin’in Eski Başdanışmanı İhraç Talebiyle Disiplinde
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu