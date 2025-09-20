Golden Boy 2025’te Türk Fırtınası: 4 Milli Yıldız Aday Listesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa futbolunun genç yeteneklere verdiği en önemli ödüllerden biri olan Golden Boy 2025 aday listesi açıklandı. Bu prestijli listede, Türkiye’yi gururlandıran 4 milli futbolcu yer alıyor.

ARDA GÜLER: MADRİD’İN PARLAYAN YILDIZI

Real Madrid formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga’da sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, listenin en iddialı isimleri arasında gösteriliyor. Genç yıldız, Avrupa basınında da sıkça manşetlere çıkıyor.

KENAN YILDIZ: JUVENTUS’UN UMUDU

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Serie A’de ayın futbolcusu seçilen milli oyuncu, Golden Boy için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

CAN UZUN: BUNDESLİGA’DA YÜKSELEN PERFORMANS

Almanya’da Eintracht Frankfurt formasıyla sahaya çıkan Can Uzun, Bundesliga’ya hızlı giriş yaptı. Genç oyuncu ayrıca Galatasaray’a karşı Şampiyonlar Ligi’nde attığı gol ile de adından söz ettirdi.

YASİN ÖZCAN: ANDERLECHT’İN GÜVEN VEREN SAVUNMACISI

Belçika ekibi Anderlecht’te forma giyen Yasin Özcan, güçlü savunma performansı ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin defans hattında gelecek yıllar için en çok umut bağlanan isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi