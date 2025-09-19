Sergen Yalçın'dan Yenilgi Sonrası Flaş Açıklama: 'Futbol Böyle Oynanmıyor!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sergen Yalçın yönetiminde, kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Göztepe’ye 3-0 mağlup olarak ligde ikinci yenilgisini aldı. Sergen Yalçın'dan maçın ardından açıklama geldi. Böyle maçlardan sonra konuşmanın kolay olmadığını belirten Yalçın, "Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik" dedi.

'FUTBOL BÖYLE OYNANMIYOR'

Tecrübeli teknik adam, futbolun geldiği noktada Beşiktaş’ın seviyesinin geride olduğunu vurguladı: "Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."

ZAMAN İSTEDİ

Yalçın, takımın toparlanması için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Biz günümüz futbolun seviyesinin çok altındayız maalesef. İşimiz kolay değil. Biraz beklemek lazım. Zaman lazım. Aslında çok konuşulacak şey var ama zamanı değil. Yeni geldik. Tam takım olduktan sonra iyi bir toparlanma süreci geçirip daha iyi bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA