Olimpiyat Komitesi'nden 'Rusya ve Belarus' Kararı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nda "Tarafsız Bireysel Sporcu" olarak yarışabileceğine karar verdi.

Olimpiyat Komitesi'nden 'Rusya ve Belarus' Kararı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’ndaki durumuna ilişkin kararını verdi. Bu iki ülkeden atletlerin "Tarafsız Bireysel Sporcu" (AIN) ünvanı ile yarışabileceği bildirildi.
açıklamada, IOC Yönetim Kurulu'nun İtalya'nın Milan şehrinde yaptığı toplantıda aldığı kararla, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Rus veya Belarus uyruklu 32 sporcunun bir sorun yaratmadan oyunları bitirmesinin bu karar için referans olduğuna dikkat çekildi.

Alınan kararla, Rusya-Ukrayna savaşını aktif olarak destekleyen veya savaşta yer alan sporcuların olimpiyatlarda yarışamayacağı vurgulandı.

